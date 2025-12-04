New York: scambi in positivo per Salesforce

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che lievita del 3,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Salesforce
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,21%, rispetto a +0,94% dell'indice americano
).
La situazione di medio periodo di Salesforce
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 250 USD. Supporto visto a quota 240,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 259,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)