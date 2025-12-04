Milano 17:35
New York: scambi in positivo per Salesforce

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che lievita del 3,41%.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Salesforce mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,21%, rispetto a +0,94% dell'indice americano).


La situazione di medio periodo di Salesforce resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 250 USD. Supporto visto a quota 240,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 259,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
