Bonus pubblicità: domande al via per recupero spese pubblicitarie

(Teleborsa) -, agevolazione a favore dei imprese e partite IVA per il. Per accedervi occorrerà fare domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 9 febbraio 2023.Il bonus è stato istituito nel 2018 e consiste in un credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.Per beneficiare dell’agevolazione èpubblicitari realizzatil’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.del valore incrementale degli investimenti effettuati, mail regime è cambiato a causa della pandemia ed il credito d’imposta è stato concesso nella, non più quindi solo sul valore incrementale. Il regime ordinario sarà ripristinato dall’anno 2023 solo per gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentaredi ogni anno. Occorrerà presentare prima la "Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta" e poi la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".