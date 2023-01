L'indice dei titoli bancari in Italia dà qualche segnale positivo (+0,47%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta moderatamente positiva per il, che si è mosso poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell', che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 10.358,8, in recupero dello 0,47%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'chiude a 104 senza sensibili variazioni.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,17%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,96%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,81%.Tra le azioni del, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,75%.