Milano 15:17
43.171 +0,10%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 15:17
9.691 0,00%
Francoforte 15:17
23.781 +0,23%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia l'indice dei titoli bancari in Italia
Si muove al ribasso il comparto bancario a Piazza Affari, che perde lo 0,58%, scambiando a 31.724,5 punti.
Condividi
```