Microsoft valuta investimento da 10 miliardi di dollari in ChatGPT

Microsoft

(Teleborsa) -sarebbe in, un prototipo di chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning sviluppato da OpenAI, specializzato nella conversazione con un utente umano. Dopo il suo ultimo rilascio, il mese scorso, l'applicazione ha raggiunto una grande popolarità, in quanto è, portare avanti una conversazione e rispondere alle domande di follow-up, a differenza della classica modalità di ricerca su browser come Google.Il finanziamento, secondo quanto riporta Semafor, includerebbe anche altre società di venture capital e. I documenti inviati agli investitori avevano come obiettivo la fine del 2022 per la chiusura di un accordo, ha aggiunto il media statunitense.Il Wall Street Journal aveva riferito la scorsa settimana che ChatGPT stavaper una valutazione di 29 miliardi di dollari. The Information aveva invece scritto in ottobre che Microsoft, che aveva investito 1 miliardo di dollari in contanti e crediti cloud in OpenAI nel 2019, era in trattative per aumentare la sua partecipazione.Secondo Semafor, l'investimento di Microsoft farebbe parte di unin cui la società otterrebbe il. Una volta raggiunta tale soglia, tornerebbe a una struttura che riflette la proprietà di OpenAI, con Microsoft che detiene una quota del 49%, altri investitori che prendono un altro 49% e la società senza scopo di lucro di OpenAI con il 2%.Secondo le indiscrezioni raccolte da Bloomberg, la, anche se i termini finali potrebbero cambiare. Le due società hanno discusso l'accordo per mesi, secondo le fonti sentite dall'agenzia.