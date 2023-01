Sostegno a PMI: SACE e FinDynamic insieme

(Teleborsa) - Sempre più supporto allee alle filiere grazie alla piattaforma digitale frutto dell’accordo trala società del Gruppo SACE specializzata nei servizi di Factoring, e, società che progetta e commercializza soluzioni tecnologiche avanzate per efficientare la supply chain delle aziende sostenendone il bisogno di liquidità. Si tratta - spiega la nota - di una vera e propriadelle due società per ridurre idelle richieste a beneficio delle imprese e per gestire l’anticipo di crediti commerciali a favore delleon questa intesa con FinDynamic andiamo a ridurre i tempi necessari al finanziamento a beneficio delle aziende che hanno necessità di liquidità immediata – ha dichiarato, Direttore Generale di SACE FCT – È un accordo che risponde all’evoluzione dei bisogni delle PMI italiane attraverso l’ampliamento dell’offerta e che rientra nel progetto di digitalizzazione della stessa già avviato da SACE FCT con il piano industriale e che sta significativamente semplificando, velocizzando e automatizzando prodotti e processi”.In dettaglio,consente a SACE FCT di diventare interlocutore privilegiato nella gestione e sostegno della filiera di grandi imprese sostenendone i fornitori con il prodotto Reverse Factoring quando un’impresa chiede un’assistenza completa nella gestione dei propri debiti di fornitura, concordando anche in alcuni casi una dilazione dei pagamenti; oppure supportando l’azienda capo filiera tramite il prodotto Confirming, nel caso in cui questa chieda di pagare a vista i debiti nei confronti dei propri fornitori, per poi rimborsarli alla scadenza naturale concordata.La piattaforma FinDynamic, oltre a semplificare l’operatività del debitore nella gestione dei pagamenti alla propria filiera, è inoltre integrata e comunica attraverso flussi di scambio dati con SACE FCT con operatività immediata e diretta sui sistemi IT. SACE FCT può quindi distribuire ai propri clienti una soluzione integrata per gestire in maniera completamente automatizzata il programma di Confirming e Reverse Factoring raggiungendo tutti i fornitori“Il nostro obiettivo è da sempre quello di supportare le PMI italiane – dichiaraCEO e founder di FINDYNAMIC – e la partnership siglata con SACE FTC porta avanti questa nostra visione,