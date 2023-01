Top Manager Reputation: a dicembre Starace al vertice. Messina e Descalzi sul podio

(Teleborsa) - Il 2022 ha visto la consacrazione del nuovo ruolo dei top manager con, negli ultimi dodici mesi, un contenuto su due (46%) riferito alla sfera della leadership. Sul finire dell'anno l'attenzione mediatica verso i top manager ha continuato la sua ascesa (+31% rispetto a novembre). A dicembre(81.81) sale di due posizioni, guadagnando il vertice dellal'osservatorio permanente diL'ha presentato il piano strategico 2023-2025 e commentato i 60 anni dell'azienda, che ha anche raggiunto il suo punteggio più alto di sempre nel Dow Jones Sustainability World Index.Al secondo(79.66),incoronata "Banca dell'anno in italia" dalla prestigiosa testata britannica The Banker e apprezzata per le sue politiche di attenzione alle risorse umane.Chiude il podio l'(79.50), tornato a parlare di sicurezza e indipendenza energetica.Per la reputazione dei leader d'azienda rimane centrale il tema Esg, pur se in leggera flessione. Nel fashion è il caso di(78.66) con la sua sfilata green e di(77.18), premiato con il Neiman Marcus Award per aver reso il lusso più "umano". Salgono in posizione 5 e 6 due protagonisti del cluster energia,(78.66) e(77.28), protagonista di un momento definito storico dal Governo per l'ok dell'UE al co-finanziamento della nuova interconnessione elettrica Italia-Tunisia. Si conferma in testa al cluster trasporti l'(74.69), +2 posizioni, nominato Businessman of the Year da Fortune Italia. Nona posizione perche riceve la certificazione Equal Salary ed entra negli indici di sostenibilità Dow Jones per il 4° anno consecutivo. Al decimo(71.02), stabili(70.53),(69.06) e(68.66). Guadagna una posizione l'(68.02), seguito da(65.95). A ridosso della Top 100 movimenti in crescita di