USA, Coca Cola e Pepsi nel mirino dell'Antitrust

(Teleborsa) - I giganti delle bevandesono finiti sotto indagine della(FTC) per una potenziale discriminazione sui prezzi.Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui la FTC starebbe indagando eventuali violazioni della legge che vieta offerte di prezzo vantaggiose a clienti favoriti o in specifici mercati geografici.Intanto a Wall Street il titolo Coca-Cola sta trattando in ribasso dello 0,71% mentremostra una discesa moderata dello 0,75%.