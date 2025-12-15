Coca-Cola: titolo in rialzo, assist da analisti

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo Coca Cola
che passa di mano in progresso dello 0,55% trovando assist dagli analisti.
In particolare, Piper Sandler ha alzato il target price sul titolo del colosso delle bevande a 87 dollari dagli 81 dollari indicati in precedenza.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo del gigante americano della bevanda più famosa al mondo
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 71,37 USD. Supporto a 70,38. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 72,37.