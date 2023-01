World Economic Forum: allarme recessione globale. Cautela sull'arrivo di Zelensky

(Teleborsa) - Evitare una recessione globale causata dalla crescente frammentazione geopolitica sul fronte del commercio e degli investimenti e dall'alta inflazione. Sarà questo il focus delche si apre la prossima settimana a Davos. Il– come ha annunciato l'organizzazione – vedrà una partecipazione record di ministri delle Finanze, ben 57, un afflusso massiccio di banchieri centrali, 17, e una rappresentanza forte di capi di stato e governo europei. Ilha parlato di presenze "record" con oltre 2.700 leader.Il tema centrale del– ha spiegato il– sarà "evitare una recessione globale: non ci sarà una ripresa globale senza rilanciare il commercio e gliinvestimenti globali" minacciati dalle tensioni geopolitiche.Ampio spazio dei panel di Davos sarà dedicato allaL'organizzazione, tuttavia, citando motivi di sicurezza, non ha confermato le indiscrezioni di un arrivo delSul fronte delle istituzioni europee sono attesi, tra gli altri, lacon il vicela, e i. Ci sarà, inoltre, la, che interverrà a due panel del Forum, giovedì con Dombrovskis e venerdì con la presidente del Fmi Kristalina Georgieva. La delegazione Usa sarà formata dallae dal. La rilevanza delle tematiche di sicurezza e la presenza di una delegazione ucraina potrebbe essere all'origine dell'arrivo di, ePer il clima ci sarà l'Inviato specialePochi gli "special address" (e il premier spagnolomartedì 17 gennaio, il cancelliere tedescomercoledì 18) anche se alcuni slot per i discorsi dei leader sono ancora da annunciare. L'Italia, dopo la rinuncia di Giancarlo Giorgetti (Economia) che aveva inizialmente annunciato di partecipare, ad oggi sarebbe presente con un solo ministro,(Istruzione). Più consistente la presenza francese con ben sei ministri fra cui(Economia),(Europa) e il governatore della banca centraleLa Germania vedrà oltre al, il presidente della Bundesbank, il ministro delle Finanzee ben otto ulteriori figure pubbliche. Prevista una presenza di alto livello dipolacchi (col presidentee il premier), lettoni e lituani.Le grandi multinazionali hanno inviato i leader di colossi comeL'Italia ci sarà con, che parlerà a un panel sull'energia giovedì 19),) e presenze regolari comee, fra le banche, ile il: nutrita la presenza dicol presidente, oltre ai leader dicol(con il numero uno J),e altri grossi nomi delle banche d'affari.Sul fronte politico assenti anche in questa edizione russi e iraniani, con una presenza limitata dei sauditi, turchi, anchesceglie il basso profilo (atteso il governatore della banca centrale). Ilinvece, invierà due ministri accanto al vicepremier e ministro degli Esteri. Ilreduce dall'assalto alle istituzioni nella capitale manderàministro dell'Ambiente che promette di riprendere la lotta alla deforestazione. Attesi anche lae il