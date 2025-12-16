Milano
14:12
44.241
+0,28%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:12
9.704
-0,49%
Francoforte
14:12
24.148
-0,34%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.28
Home Page
/
Notizie
/ Italia, Bilancia commerciale globale in ottobre
Italia, Bilancia commerciale globale in ottobre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 dicembre 2025 - 11.15
Italia,
Bilancia commerciale globale in ottobre pari a 4,16 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 2,97 Mld Euro (la previsione era 3,21 Mld Euro).
(Foto: © htganzo / 123RF)
