Italia, Bilancia commerciale globale in ottobre
Italia, Bilancia commerciale globale in ottobre pari a 4,16 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 2,97 Mld Euro (la previsione era 3,21 Mld Euro).

