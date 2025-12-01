Nasce World Tech Conference: il primo Forum Globale per il futuro digitale integrato

(Teleborsa) -annuncia la, ildedicato a progettare il. L’evento si terrà, trasformando la città in un punto di incontro internazionale tra ricerca, industria, economia e visione del futuro. A guidare l’iniziativa è un- composto da scienziati di diverse discipline accademiche - che assicura la qualità e la direzione del Forum. Tra i soggetti che affiancheranno l’iniziativa anche il CERN di Ginevra e alcuni tra i principali Atenei di caratura mondiale.La WTC nasce in un momento in cui sono in corso trasformazioni epocali derivanti dallanel mondo dell’innovazione digitale applicata a tutti i settori, e destinata ad avere impatti importanti sui paradigmi di sicurezza su cui oggi si basa la trasformazione digitale.Durante il Forum,potranno confrontarsi su opportunità e sfide delle nuove tecnologie quantistiche, creare regole condivise e immaginare progetti e infrastrutture capaci di stimolare crescita, innovazione e sostenibilità. Si parlerà anche didelle tecnologie, per garantire un progresso responsabile e inclusivo.Inoltre,che saranno messi a disposizione di imprese e centri di ricerca per realizzare le prime simulazioni applicative.Il settore quantistico si trova ad affrontare una sfida strutturale:Settori come la chimica e i materiali, le reti energetiche, i prodotti farmaceutici, la logistica e il routing e la finanza potrebbero già trarre vantaggio dagli approcci quantistici. Così come i computer classici sono diventati pervasivi in tutti i settori, i sistemi quantistici possono essere impiegati in quasi tutte le aree applicative, a condizione che esistano le giuste competenze.Il nostro punto di forza è proprio questo: abbiamo riunito esperti di primo piano in grado di mappare le sfide industriali e scientifiche concrete su modelli e piattaforme quantistiche, consentendo un impatto reale piuttosto che un potenziale teorico. Alla World Tech Conference (WTC), iche svolgono questo lavoro di traduzione.Potranno discutere casi d'uso reali, esplorare formulazioni quantistiche delle loro sfide e capire come queste tecnologie possano essere integrate nei loro flussi di lavoro operativi e strategici.Inoltre nel corso delle tre giornate di conferenza sarà assegnato il, dedicato all’individuazione della migliore esigenza pratica industriale risolvibile tramite tecnologie quantistiche. Il riconoscimento è rivolto ainteressati a trasformare un problema concreto in una soluzione innovativa. Il progetto vincitore sarà preso in carico da un team dedicato di specialisti della Q-Alliance, che realizzerà un proof-of-concept quantistico utilizzando le tecnologie più avanzate (annealing, gate-based e modelli ibridi HPC+Quantum).Con il suo debutto a Milano,, unendo eccellenza scientifica, competenze industriali ed economiche e idee per costruire un futuro più sicuro, sostenibile e prospero.La World Tech Conference nasce così comeimpegnati a guidare con responsabilità il futuro tecnologico ed economico.