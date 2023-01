Rheinmetall, commesse da 30 milioni per munizioni a due clienti NATO europei

Rheinmetall

(Teleborsa) - Il produttore tedesco di armiha firmato contratti per la. Il valore totale di questi contratti supera i 30 milioni di euro.Nel dicembre 2022 un cliente NATO europeo ha stipulato un contratto con Rheinmetall perda 40 mm. In base a questo contratto quadro, questo cliente ha già emesso una prima richiesta di circa 75.000 cartucce. In base a un contratto separato, lo stesso cliente riceverà circa 45.000 cartucce programmabili in calibro 40 mm x 53 HV HE-T ABM (High velocity High Explosive-Tracer Airburst Munition) nella prima metà del 2024.Un altro cliente europeo della NATO riceverà circa 10.000 colpi dello stesso tipo di munizioni, utilizzate principalmente. La consegna avverrà a partire dalla metà del 2023."Gli ultimi ordini sottolineano lodi munizioni da combattimento per la NATO e altre forze armate europee", afferma la società.