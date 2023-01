Seco, quarto trimestre record per fatturato. Domanda solida per 2023

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha chiuso ilcondi vendita pari arispetto al 2021 e in linea rispetto alla guidance comunicata al mercato il 19 aprile 2022. La crescita organica è pari al 43%, mentre la crescita like-for-like è pari al 36%.Nel quarto trimestre del 2022, Seco ha registrato ilin termini di fatturato: 55 milioni di euro, in aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021.Questo andamento è legato a una significativatra cui l'EMEA, l'APAC e gli USA, oltre che da una, che nel corso dell'anno ha generato ricavi per oltre 18 milioni di euro, con un contributo pari al 9% dei ricavi consolidati."I ricavi di pre-chiusura mostrano un risultato che mi rende veramente soddisfatto del lavoro svolto da tutte le nostre persone in un contesto sfidante come quello attuale - ha dichiarato il- Sono felice di osservare come questa crescita sia distribuita nelle diverse aree geografiche, e di come abbiamo iniziato a"."Osservando le dinamiche di evoluzione del backlog e dell'order intake degli ultimi mesi, possiamo affermare che- ha aggiunto - Sulla base di questi dati, contiamo di poter, già a partire dal primo trimestre per il quale prevediamo un volume d'affari di circa 55-56 milioni di euro con una crescita organica del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso".