Telecomunicazioni, Urso: "Serve cambio di passo. Obiettivo è rete nazionale pubblica "

TIM

(Teleborsa) -. Lo ha ribadito oggi il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, in audizione dinanzi alle commissioni Trasporti di Camera e Senato, ricordando che in Italia ci sono 5 operatori di settore e negli Stati Uniti 3e che questa differenziazione ha penalizzato i mercati italiano ed europeo.delle telecomunicazioni sono. L', a causa della corsa al ribasso dei prezzi è ilil fenomeno della contrazione ricavi", ha ricordato Urso, quantificando il calo del fatturato al 33% negli ultimi 11 anni, a fronte del 15% della Francia, del 7% della Germania e dell'8% del Regno Unito."Mentre i ricavi scendono in in tutta Europa e soprattutto in Italia e ininterrottamente dal 2010, i. Negli ultimi due anni il traffico da dati mobili ha registrato un +117% ed il fisso un +75%", ha spiegato il Ministro, ricordando che al contrario "i di poco meno del 17%".Urso ha dunque concluso che, a fronte della concentrazione del mercato americano dove ci sono solo tre grandi player,che solo apparentemente va a vantaggio dei consumatori, mentreIl Ministro ha confermato che "il governo intende sostenere lache consenta al paese di realizzare al più presto gli obiettivi che si è prefisso". L'obiettivo - ha precisato - "è la realizzazione di, ma di una" che copra al più presto tutti gli ambiti del nostro territorio soprattutto quelli svantaggiati e si interconnetta con la rete ointernazionale.Urso ha parlato poi delle trattative che riguardano la, affermando che "nel corso dell'ultimo mese si sonocon tutti gli attori coinvolti per avere una fotografia chiara della situazione" ed aggiungendo che icome confermato positivamente dai mercati che nell'ultimo mese hannoe un aumento di capitalizzazione di 1 miliardo".Il titolare del MIMIT ha infine confermato deiaccumulati dal concessionarionel cablaggio delle aree bianche, che dovrebbe portare alla copertura di 12 regioni entro il 2023 e le restanti entro il 2024. Un problema - ha spiegato - dovuto ad una "e di errate politiche industriali nella quantificazione delle offerte e nell'avvio dei lavori e anche per". "Il ministero ed il governo sono pienamente coinvolti, attraverso diverse azioni, che mettano nelle migliori condizioni possibili il concessionario di realizzare quanto dovuto da un lato con unaa rispettare il cronoprogramma dei lavori, dall'altroe la Conferenza delle regioni per consentire alle stesse di spendere i fondi comunitari entro i termini previsti dalla Commissione europea.", ha ribadito il Ministro.