Carburanti: gestori furiosi confermano sciopero, Giorgetti tira dritto

(Teleborsa) -. E' questa la linea adottata dalin seguito alle polemiche sulla mancata proroga del taglio dslele accise, allo sciopero indetto dai gestori ed agli allarmi relativi all'escalation delDopo i chiarimenti della Presidente Meloni, oggi ilconferma la linea dell'esecutivo che è quella dialle attuali soglie di prezzo, che sono molto diverse da quelle che hanno fatto scattare il taglio sotto il governo Draghi.Tutto quersto è emerso durante ildel Ministro Giorgetti al Senato, dove ha ribadito che il taglio delle accise deciso dal governo Draghi è scattato "quando il, toccando i 2,184 euro per la benzina,".L'obiettivo del governo ora èdi distribuzione per "migliorare la trasparenza dei prezzi ed evitare speculazioni", ha spiegato il ministro.Il governoquindi unnel decreto sulla trasparenza dei prezzi, madel prezzo dei carburanti, superiore del 2% al valore indicato nel DEF, in concomitanza con un aumento del gettito IVA, il governonuovamente.Ilha infatti approvato alcunedei carburanti., stabilendo che "in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, ilin termini di imposta dallo Stato possa essere".E' stato inoltreil termine entro il quale il valore deiceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.Resta in piedi, nel frattempo, lodalle organizzaizoni sindacali dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, che ha trovato anche il sostegno dsi Assopetroli-Assoenergia: "il disagio che esprimete pubblicamente è condiviso dall’intera nostra categoria. I fatti degli ultimi giorni, le molte improvvide esternazioni di autorevoli esponenti politici e di Governo, a seguito della mancata proroga dello sconto accise, hanno destato in tutti noi viva preoccupazione".