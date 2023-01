Consumi, quanti italiani adottano comportamenti sostenibili in casa?

(Teleborsa) -anche per ridurre le spese. Ma c'è forte esigenza di consulenza esperta sui consumi responsabili.È quanto emerge dalla prima edizione di "Agos Insight. I nuovi consumi sostenibili", realizzata da(società di credito al consumo al 61% del Credit Agricole e per il 39% partecipata da Banco BPM) in collaborazione cone destinata a diventare unper monitorare le abitudini delle famiglie sul fronte green con l'obiettivo di "offrire risposte adatte a supportare la transizione in chiave sostenibile".Dalla ricerca emerge comema non sempre attuabile nel quotidiano. Gli italiani sembrano molto interessati alle potenzialità di un miglioramenti della classe energetica di casa (90%) e degli elettrodomestici (94%).Emerge dunque una forte richiesta di consulenza da parte delle aziende e dei rivenditori,Lo ha affermato l'Ad e Dg di Agos, Francois Edouardmargine della presentazione della ricerca "Agos Insight" sui consumi sostenibili.- ha proseguito - c'è un impatto sulla domanda perché abbiamo visto un po' un rallentamento della domanda di credito e anche c'è una dimensione di rischio perché il potere di acquisto dei nostri clienti è un po' più basso, ma non credo che sia una difficoltà strutturale per noi e dunque siamo attenti a tutti gli indicatori dell'evoluzione del mercato. Abbiamo una politica flessibile e quindi credo che la crescita dell'industria del credito al consumo sarà nel 2024 come negli anni scorsi, circa il 5%. Siamo in un anno di transizione"."Abbiamo una relazione strutturale con Banco Bpm, che è il nostro primo partner in termini di attività di credito al consumo attraverso le filiali ed e' anche nostro azionista con il 39%. Credo che la partnership conha aggiunto Drion. "", ha concluso.