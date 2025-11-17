IA: per 75% italiani cambierà esperienza di acquisto

(Teleborsa) -è destinata a rivoluzionare il modo in cui gli italiani scelgono e acquistano i prodotti, sia nei negozi fisici che sulle piattaforme digitali. È quanto emerge dallache sarà presentata alorganizzato davenerdì 21 novembre a Milano.Secondo lo studio, tra gli italianipoiché è il 55% a conoscerla e ad utilizzarla nella vita quotidiana. Si sta quindi consolidando la figura di un consumatore sempre più "sfidante", che a partire dal supporto dell'IA esprime preferenze e aspettative da cui difficilmente si discosterà. Così il 75% degli italiani è convinto che l'intelligenza artificiale avrà un impatto profondo sull'esperienza di acquisto. E in particolare, dalle nuove tecnologie che prevedono di trovare nei punti vendita della Distribuzione Moderna, si aspettano supporto nelle scelte di acquisto (64%), personalizzazione dell'esperienza d'acquisto (54%) e realtà aumentata per visualizzare i prodotti prima dell'acquisto (47%).e gli effetti sulle dinamiche dei consumi sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante il Forum della Distribuzione, un'occasione per evidenziare il ruolo centrale del retail moderno in un contesto di crescente complessità geopolitica, con nuove dinamiche sociali, innovazione e transizione tecnologica.L'evento si aprirà con la relazione di apertura die vedrà la partecipazione diIl programma dei lavori prevede ilcon la partecipazione di Lucrezia Reichlin, Professoressa ordinaria di economia presso la London Business School e Nathalie Tocci, Direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis, presenterà i risultati della ricerca "L'evoluzione della società italiana: tendenze e prospettive del retail moderno", mentre Alec Ross, Distinguished Professor presso la Bologna Business School, sarà protagonista dell'intervento "Leadership nell'era digitale: innovazione, intelligenza artificiale e nuove rotte per l'impresa". A seguire, la tavola rotonda "Cultura digitale e persone: quale futuro per il negozio fisico?" vedrà gli interventi di Fausto Caprini, Founder di Retex, Daniele Grassucci, Direttore e Co-Founder di Skuola.Net e Christina Lundari, Country Manager, TikTok Global Business Solutions, Italy &Greece". Modera Andrea Bignami, giornalista di SkyTg24.