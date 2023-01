Destination Italia investe in Endu per entrare nel turismo sportivo

Destination Italia

(Teleborsa) -, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha, PMI innovativa proprietaria del, con l'obiettivo di sviluppare servizi turistici dedicati al segmento di mercato del turismo sportivo. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.La prima fase della partnership vedrà lodi endurance organizzate in Italia - maratone, trail running, gare ciclistiche su strada e off-road, nuoto in piscina e mare aperto, sci di fondo, triathlon e gare miste. Oggi Endu conta su 750 mila utenti registrati, 2.200 squadre sportive e oltre 300 mila iscrizioni online a eventi sportivi.Nel medio-lungo periodo, la partnership prevede lodedicati agli appassionati di sport outdoors ed endurance, focalizzati su alcuni territori italiani ad alta vocazione e attrattività.Destination Italia spiega che gli investimenti in società e progetti innovativi come Endu servono perad alto potenziale e a sviluppare "prodotti" turistici verticali di proprietà del gruppo, a carattere esperienziale e ad alto valore economico."Nella strategia di sviluppo del gruppo, l'offerta di prodotti turistici verticali proprietari, sviluppati e gestiti da noi, è fondamentale per, per ragioni diverse e in momenti diversi dell'anno", afferma Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia.