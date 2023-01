Citigroup, utili trimestrali in calo. Bene trading e reddito fisso

Citigroup

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche degli Stati Uniti, ha riportato unper ildi 2,5 miliardi di dollari, o 1,16 dollari per azione diluita, super 18 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 3,2 miliardi di dollari, o 1,46 dollari per azione diluita, su ricavi di 17 miliardi di dollari per il quarto trimestre 2021.I risultati includonodi circa 192 milioni di dollari di utili ante imposte, guidati principalmente da un guadagno sulla vendita del business consumer in Thailandia. Escludendo questi impatti, l'utile per azione è stato di 1,10 dollari."La divisioneha avuto il miglior quarto trimestre della storia recente, trainata da un aumento del 31% nel, mentre Banking e Wealth Management sono stati influenzati dalle stesse condizioni di mercato che hanno dovuto affrontare durante tutto l'anno", ha commentato laIlè stato di circa 1,8 miliardi di dollari, rispetto a -0,5 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente, riflettendo un aumento netto dell'ie impegni non finanziati di 640 milioni di dollari, principalmente a causa della crescita dei prestiti e del deterioramento delle ipotesi macroeconomiche, rispetto a un rilascio netto di 1,4 miliardi un anno prima.Per, Citigroup ha registrato un utile netto di 14,8 miliardi di dollari su ricavi di 75,3 miliardi di dollari, rispetto all'utile netto di 22 miliardi di dollari su ricavi di 71,9 miliardi di dollari per l'intero anno 2021.