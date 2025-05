Wall Street, Dimon (CEO JPMorgan) prevede crollo utili per le società dell'indice S&P 500

JPMorgan Chase

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, Jamie Dimon, sostiene che i mercati e le banche centrali sottovalutano i rischi creati dai deficit record, dai dazi e dalle tensioni internazionali negli Stati Uniti.Dimon, veterano amministratore delegato e presidente della più grande banca statunitense per asset, ha spiegato la sua visione del mondo durante l'annuale incontro con gli investitori della sua banca a New York. Il CEO ritiene che i rischi di un'inflazione più elevata e, persino di stagflazione, non siano adeguatamente rappresentati dai valori del mercato azionario, che hanno recuperato dai minimi di aprile."Abbiamo deficit enormi; abbiamo banche centrali che considero quasi accomodanti", ha dichiarato Dimon. "Voi tutti pensate di poter gestire tutto questo. Io non credo che ci riescano", ha affermato. "La mia opinione è che le persone si sentano piuttosto bene perché non si sono visti dazi efficaci", ha detto Dimon.I commenti di Dimon seguono ilda parte dell'agenzia di rating Moody's di venerdì, a causa delle preoccupazioni relative al. I mercati sono stati scossi negli ultimi mesi dal timore che le politiche commerciali del presidente Donald Trump possano aumentare l'inflazione e rallentare la più grande economia mondiale.Secondo Dimon le stime sugli, per le società dell'indice S&P 500, già in calo nelle prime settimane di politiche commerciali di Trump, scenderanno ulteriormente man mano che le aziende ritireranno o abbasseranno le previsioni a causa dell'incertezza."Tra sei mesi, queste proiezioni scenderanno allo 0% di crescita degli utili, dopo aver iniziato l'anno a circa il 12%, ha affermato Dimon. Se ciò dovesse accadere, i prezzi delle azioni probabilmente scenderanno". Le probabilità di stagflazione, "che è fondamentalmente una recessione con inflazione", sono circa il doppio di quanto previsto dal mercato, ha aggiunto il top manager.