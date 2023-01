Germania, crescita in rallentamento nel 2022

(Teleborsa) - L'economia tedesca è cresciuta dell'1,9% nel 2022, mostrando segni di rallentamento rispetto all'anno precedente quando il PIL era cresciuto del 2,6%.Si tratta di una lettura preliminare leggermente superiore alle stime degli analisti che erano per un incremento dell'1,8% rilasciata dall'(Destatis) evidenziando una probabile stagnazione nel quarto trimestre, con una crescita invariata del Prodotto Interno Lordo "La situazione economica generale della Germania nel 2022 è stata caratterizzata dalle conseguenze della guerra in Ucraina, come l'estremo aumento dei prezzi dell'energia", sottolinea Destatis.