JPMorgan, utili trimestrali in crescita grazie a forte attività trading

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -ha registratoper 35,6 miliardi di dollari nel, in aumento del 17%. Il margine di interesse () è stato di 20,3 miliardi, in aumento del 48%. Il NII esclusi Markets è stato di 20 miliardi, in aumento del 72%, trainato da tassi più elevati. I ricavi non da interessi sono stati di 15,3 miliardi, in calo dell'8%, in gran parte guidati da minori commissioni di Investment Banking.L'è stato di 11 miliardi di dollari, o 3,57 dollari per azione, rispetto ai 10,4 miliardi, o 3,33 dollari per azione, dell'anno precedente.L'è stato di 2,3 miliardi di dollari, riflettendo un incremento netto di riserve di 1,4 miliardi e addebiti netti di 887 milioni. La mossa è stata guidata da un "modesto deterioramento delle prospettive macroeconomiche della società, che ora riflette una lieve recessione nello scenario centrale", nonché dalla crescita dei prestiti da parte dei clienti che utilizzano le loro carte di credito, ha affermato."L'economia statunitense attualmente rimane forte, con i consumatori che continuano a spendere denaro in eccesso e le imprese in buona salute - ha commentato il- Tuttavia,derivanti dalle tensioni geopolitiche, tra cui la guerra in Ucraina, lo stato vulnerabile dell'approvvigionamento energetico e alimentare, l'inflazione persistente che sta erodendo il potere d'acquisto e ha spinto al rialzo i tassi di interesse e il quantitative tightening senza precedenti"L'utile netto della divisioneè stato di 3,3 miliardi di dollari, in calo del 27%, con entrate nette di 10,5 miliardi di dollari, in calo del 9%.I ricavi disono stati di 5,7 miliardi di dollari, in aumento del 7%. I ricavi disono stati di 3,7 miliardi di dollari, in crescita del 12%, trainati prevalentemente da maggiori ricavi in Rates and Currencies & Emerging Markets, parzialmente controbilanciati da minori ricavi in Securitized Products. Il fatturato diè stato di 1,9 miliardi di dollari, relativamente piatto rispetto a un quarto trimestre forte dell'anno precedente.