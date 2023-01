Mittel modifica la data di stacco cedola

Mittel

(Teleborsa) -, investment - merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, ha. Il CdA dell'11 gennaio ha approvato la proposta di distribuzione agli azionisti di 0,12293 euro per ogni azione in portafoglio a titolo di dividendo.Diversamente da quanto comunicato, la data didella cedola in corso n. 54 avverrà il 20 febbraio 2023 (anziché il 13 febbraio), la legittimazione al pagamento () il 21 febbraio 2023 (anziché il 14 febbraio) e ladel dividendo il 22 febbraio 2023 (anziché il 15 febbraio).