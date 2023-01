Bankitalia: migliorano attese imprese su economia, inflazione record

(Teleborsa) -sulla situazione economica e sulle proprie condizioni operative nel quarto trimestre del 2022 rispetto al trimestre precedente, così come le aspettative sulla domanda, mentre resta forte i. Lo rileva l'indagine sulledacondotta tra ilpresso le imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti. Le attese sull'inflazione al consumo sono cresciute in misura marcata raggiungendo in tutti i comparti i livelli massimi dall'inizio della rilevazione nel 1999, afferma la banca centrale.Sono migliorate le attese sullasia totale sia estera, anche se le imprese continuano a segnalare difficoltà connesse con l'incertezza economica e politica e con gli elevati prezzi dell'energia, rileva Bankitalia.la quota di imprese che considera la situazione economica generale peggiore rispetto al trimestre precedente è diminuita al 47,0% per cento dal 77,9% della rilevazione precedente, largamente in favore dei giudizi di stazionarietà; il saldo tra risposte di miglioramento e peggioramento è risalito a -40,7%. Ciò nonostante, permangono prospettive di una congiuntura debole: la grande maggioranza delle imprese (86,1% cento) assegna una probabilità nulla o inferiore alsi evolva positivamente nel primo trimestre del 2023. Ilè passato a -17,6 punti percentuali, da -49,2 nella precedente rilevazione . Il miglioramento è diffuso fra aree geografiche e settori; è particolarmenteQuanto aicontinuano a essereMa ilsulle proprie condizioni operative a tre anni è aumentato considerevolmente dai livelli storicamente bassi della precedente rilevazione:L'accumulazione di capitale proseguirebbe nel 2023: le valutazioni di peggioramento delle condizioni per investire restano ampiamente superiori a quelle di miglioramento, ma il saldo negativo si è dimezzato rispetto alla precedente rilevazione a -30,2 punti percentuali. Le condizioni di accesso al credito sono ritenute stabili da circa i tre quarti delle imprese, a fronte di un peggioramento per il 21 per cento (come nel trimestre precedente), mentre la posizione complessiva di liquidità è valutata sufficiente o più che sufficiente da oltre il 90 per cento del campione.la quota di imprese dell'industria e dei servizi che prevedono di espandere il numero di addetti nel primo trimestre del 2023 è risultata superiore di 11,0 punti percentuali a quella di chi ne prefigura una riduzione, in miglioramento rispetto alla rilevazione precedente; nel comparto delle costruzioni la quota è rimasta sostanzialmente invariata.