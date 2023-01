L'Ecopillola di Andrea Ferretti - No italiano al MES, un inutile rischio per debito pubblico ed imprese

(Teleborsa) - Sparito dai radar da un po', è tornato di strettissima attualità il dibattito sul. Nei giorni scorsi, il presidente dell'Eurogruppo Donohoe ha chiesto lumi durante il colloquio con il Ministro dell'Economia Giorgetti.



"Ilè uno strumento ideato nel 2010 per salvare dal default Paesi in particolare crisisi tratta di quel Fondo Salva Stato intervenuto - nel periodoin soccorso diOvviamente a fronte dell'intervento del Mes questi Paesi hanno dovuto adottare un rigido pE' quanto spiega nella sua Ecopillolaeconomista, docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli."nel 2020 - spiega Ferretti - si è trovato un accordo politico su una riforma del MES i cui punti più dibattuti sono stati: lealle linee precauzionali del MES, quelle più soft per le situazioni meno gravi e il ruolo di eccessivo peso attribuito dalla riforma agli organi interni del MES nella concessione dei finanziamenti ai Paesi in difficoltà"."Su questa riforma, tutti i governi hanno già dato il loro consenso - compreso il Conte 2 nel 2020 - e tutti i parlamenti dell' Eurozona hanno già ratificato questo accordo . Tutti i parlamenti meno quello italiano perchè esiste da noi uno schieramento parlamentare -dentro e fuori la maggioranza - da sempre avverso al MES in quanto accusato di limitare la: "Siamo proprio sicuri che possiamo concederci il lusso di sdraiarci sull'asfalto di fronte all Europa come fanno gli ambientalisti per impedire la partenza di questo Fondo Salva Stati?" , chiede provocatoriamente Ferretti., fosse solo per non apparireagli occhi dei partner europei. Un po' bipolare infatti potrebbe sembrare l'atteggiamento di isolarci ed aprire un serio contenzioso proprio nel momento in cui abbiamo chiesto alla Commissione maggiore elasticità di bilancio sul fronte delper sostenere il nostro tessuto produttivo, nel momento in cui stiamo chiedendo maggiore elasticità sulla messa a terra dela causa delle nostre inefficienze burocratiche. Inoltre, a breve chiederemo alla Commissione di approvare - nell'ambito del nuovo Patto di Stabilità -"Senza contare - conclude Ferretti - che a qualcuno poi potrebbe sembrare quantomeno piuttosto originale la nostra propensione a minare la credibilità dell'Italiainternazionale. E questo perchè dal 2023 dovremo finanziareche da marzo ridurrà progressivamente