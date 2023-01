Lane (BCE): continuare ad alzare tassi per portarli in territorio restrittivo

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) deve "" e, una volta compiuti ulteriori progressi, dovrà "bilanciare i rischi di fare troppo rispetto a fare troppo poco". Lo ha detto, Chief Economist e membro dell'Executive Board della BCE, in un'intervista al Financial Times, sottolineando che "questo non è solo un problema per il prossimo incontro o il prossimo paio di incontri, sarà un"."L'anno scorso potevamo dire che era chiaro che dovevamo portare i tassi a livelli più normali, e ora diciamo, beh,- ha spiegato - Ma in termini di decidere dove sarà alla fine il livello, ci sarà un ciclo di feedback dall'esperienza".Guardano alla salute dell'Eurozona rispetto agli Stati Uniti, Lane ha detto che "abbiamo una situazione più complicata", "perché gran parte dell'inflazione è collegata a uno shock negativo in termini di ragioni di scambio. Abbiamo, e una grande componente dell'offerta nell'inflazione".Con riguardo all'inflazione, l'economista ha spiegato di ritenere improbabile un ritorno alla situazione degli anni pre-pandemia. "Lo shock inflazionistico ha dimostrato che l'inflazione non è deterministicamente destinata a essere troppo bassa - ha detto - La narrazione che sentivo spesso prima della pandemia sullasi è taciuta".Lane ha inoltre detto di non vedere rischi di frammentazione elevati o pericoli imminenti per quanto riguarda la pressione sui titoli di Stato: "In termini di forze fondamentali di, l'Europa sembra essere in condizioni ragionevolmente buone, e in termini di volatilità non fondamentale, che è un rischio più elevato in un periodo di transizione, abbiamo ampliato il nostro kit di strumenti, avendo il TPI".Il funzionario della BCE è infine tornato a ricordare che "i governi devono" e che "nei prossimi anni sarà necessario un significativo aggiustamento fiscale"."Dobbiamo arrivare a una situazione normale in cui la politica fiscale non sia eccessivamente accomodante - ha detto - Perché è difficile dire che hai bisogno di una politica fiscale espansiva quando abbiamo una bassa disoccupazione. Mache sarebbe un eccessivo freno per l'economia".