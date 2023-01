doValue, Fondo Efesto riceve oltre 400 milioni di conferimenti UTP

doValue

(Teleborsa) -fa sapere che il Fondo Efesto, gestito da Finint Investments SGR ed il cui servicer è doNext, ha ricevuto conferma all’impegno diulteriori conferimenti per oltre 400 milioni di euro da una primaria banca italiana.Il completamento di tali conferimenti - spiega una nota - è, ad oggi, subordinato alla realizzazione di alcune condizioni standard per operazioni di questa natura ed è atteso entro il secondo trimestre del 2023. Creato nel 2020, il Fondo Efesto è una delle principali iniziative di doValue per l’asset class UTP in Italia (Unlikely to Pay).Ad oggi, ed inclusi questi ultimi impegni, il Fondo Efesto ha raggiunto circa 1,8 miliardi di contribuzioni UTP da quasi 20 banche partecipanti in Italia.Il Fondo Efesto è focalizzato sul rilancio di PMI e asset immobiliari con potenziali di turnaround, ed anche esposizioni consumer e leasing, permettendo alle banche di deconsolidare i relativi asset.