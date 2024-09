Kyip Capital, first closing a oltre 30 milioni del nuovo fondo KIM

(Teleborsa) -, SGR italiana indipendente con Asset Under Management superiori a 190 milioni di euro, annuncia il primo closing a oltredel suo nuovo fondo Kyip Impact Mission, un'iniziativa innovativa nel panorama degli investimenti in Italia, progettata per sostenere aziende in grado di contribuire positivamente alla qualità della vita delle persone e della società. Il fondo, classificato come articolo 9 SFDR, si concentra su aziende adattive nei settori dellae del, con un focus su nutrizione, cura, prevenzione e promozione di stili di vita sani e sostenibili.KIM ha una raccolta target di 60 milioni di euro entro la metà del 2025 e un ticket medio di investimento Equity per operazione – prevalentemente di minoranza – tra i 3 e 7 milioni di euro su aziende con un fatturato compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro e ha già ottenuto il supporto di, di uno dei più grandi family office italiani e di noti imprenditori italiani, alcuni dei quali con rilevanti esperienze nel mondo della “salute e benessere”.A capo di KIM un team dedicato e guidato dal partner, che si è unito a Kyip Capital SGR dopo esperienze consolidate in consulenza strategica, Investment Banking e Private Equity. Nel corso dei prossimi mesi il team si focalizzerà sulla finalizzazione di alcuni investimenti già nella pipeline."Da sempre in Kyip Capital crediamo che innovazione e sostenibilità siano due elementi imprescindibili nella creazione di valore e che nel private equity ci sarà una naturale convergenza nel lungo termine tra strategie cosiddette tradizionali e quelle ad impatto - ha dichiarato, Presidente e Founding Partner di Kyip Capital SGR -. Il raggiungimento del primo closing di un nuovo fondo con una strategia di investimento innovativa per l’Italia come KIM si integra perfettamente nella nostra strategia. Siamo certi che essere tra i first movers in questa asset class in Italia consentirà di ottenere ottimi ritorni per gli investitori e al contempo di acquisire ulteriori competenze nel mondo della sostenibilità, ponendoci all’avanguardia in Italia in tale ambito. Ci tengo inoltre a ringraziare gli investitori che hanno garantito i commitments necessari per partire con questa nuova iniziativa, dimostrando visione sugli sviluppi del mondo del Private Equity del prossimo decennio"."Il fondo promosso da Kyip con Fondo Italiano come cornerstone investor è un concreto esempio di come Fondo Italiano, attraverso FOF Impact, stia promuovendo anche lo sviluppo degli investimenti ad impatto in Italia facilitando la nascita di nuovi team, la partenza di nuovi fondi e l’attrazione di capitale istituzionale verso questa tipologia di iniziative che coniugano il ritorno finanziario con la dimensione dell’impatto sociale e ambientale", ha commentato, Head of Funds of Funds and Strategic Initiatives di Fondo Italiano d’Investimento SGR.