Digital Value brucia 400 milioni di capitalizzazione al rientro agli scambi

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, hanella seduta odierna,e finendo la giornata a quota 12,5 euro per azione. La società romana capitalizza ora circa 126 milioni di euro, rispetto ai circa 540 milioni di euro di ieri (quando già era scesa significativamente) e agli oltre 600 milioni di euro di due giorni fa, prima della notizia dell'inchiesta che la riguarda.Il titolo è rimasto sospeso fino alle 17 per eccesso di ribasso, rientrando agli scambi poco dopo che la società ha comunicato laconferitagli. Il consiglio di amministrazione di Digital Value ha nominato Paolo Vantellini quale Presidente e Riccardo Benedini quale Amministratore Delegato. Inoltre, il CdA ha deliberato di sostituire Rossi in tutte le società controllate che rappresentano la gran parte dell'operatività di gruppo.Nella nota Digital Value dice di aver appreso che "Rossi è indagato nell'ambito di un procedimento penale - in fase di indagine - avente a oggetto presunti fatti corruttivi relativi alla stipula di contratti di fornitura stipulati da società del gruppo, e di aver appreso da notizie di stampa che lo stesso è stato sottoposto a misure cautelari restrittive". La