Microsoft taglia 10 mila posti di lavoro, contraccolpo da 1,2 miliardi

Microsoft

(Teleborsa) -ha annunciato unaentro la fine del terzo trimestre fiscale del 2023, modifiche al portafoglio hardware e un consolidamento del leasing per creare una maggiore densità negli spazi di lavoro. Il colosso statunitense sta intraprendendo queste azioni "in risposta allee al".Collettivamente, queste azioni comporteranno unnel secondo trimestre del nostro anno fiscale 2023, con un impatto negativo di 0,12 dollari sull'utile diluito per azione.I licenziamenti rappresentano. "È importante notare che mentre stiamo eliminando ruoli in alcune aree, continueremo ad assumere in aree strategiche chiave", ha sottolineato il CEO Satya Nadella nella email con cui ha comunicato la decisioni ai dipendenti.Mentre Microsoft ha visto i clienti accelerare la loro spesa digitale durante la pandemia, ora li vede", ha raccontato il CEO."Stiamo anche osservando che lepoiché alcune parti del mondo sono in recessione e altre parti ne stanno prevedendo una - si legge nell'email - Allo stesso tempo, la prossima grande ondata di informatica sta nascendo con i progressi dell'intelligenza artificiale, poiché stiamo trasformando i modelli più avanzati del mondo in una nuova piattaforma informatica."Sono fiducioso che Microsoft", ha detto Nadella.