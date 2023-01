Sabaf, informativa relativa allo share buy-back

Sabaf

produttore di componenti per elettrodomestici

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 28 aprile 2022 e dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2022 e avviato il 9 gennaio 2023,ha comunicato che, tra il 9 e il 13 gennaio 2023, hacomplessivamentead un prezzo medio unitario di 17,4408 euro per azione e per unpari aA seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 13 gennaio, un totale di 218.182 azioni proprie, pari all'1,892% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, lieve ribasso per il, che chiude in flessione dell'1,35%.