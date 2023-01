WIIT, Intesa Sanpaolo aumenta target price dopo M&A

Intesa Sanpaolo

WIIT

(Teleborsa) -ha aumentato a(da 29,4) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato di aver sottoscritto un accordo per l'acquisto del 100% di Global Access Internet Services (Global). Sono state riviste al rialzo le previsioni 2023-24 per incorporare le previsioni iniziali sugli effetti derivanti dall'acquisizione (EPS 2024 in aumento del 3,7%)."Riteniamo che l'accordodi fusione e acquisizione del gruppo, in particolare in Germania, dove la società mira ad aumentare la quota di mercato, stimolare la crescita ed estrarre sinergie", affermano gli analisti.L'operazione, infatti, dovrebbe consentire a WIIT di: rafforzare ulteriormente la propriain Germania e in Baviera in particolare, con un contributo importante in termini di ricavi ricorrenti; fare leva su significative, stimate a circa 1 milione di euro all'anno a regime nei prossimi 18 mesi.