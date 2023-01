DeA Capital, OPA al via il 23 gennaio dopo ok CONSOB

DeA Capital

(Teleborsa) - Nova, veicolo controllato da De Agostini, ha comunicato che larelativo all'offerta pubblica di acquistosulle azioni ordinarie di, piattaforma indipendente di Alternative Asset Management leader in Italia (per attività gestite) con Combined AUM per circa 26,4 miliardi di euro.L'offerta ha, pari al 32,156% del capitale sociale, ossia la totalità delle azioni a eccezione delle azioni proprie e delle 178.795.798 azioni detenute da De Agostini, pari al 67,062% del capitale.Il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno2023 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno2023, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 20 giorni di mercato aperto (salvo proroghe).