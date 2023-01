Deliveroo raggiunge breakeven EBITDA in secondo semestre

Deliveroo

(Teleborsa) -ha registrato unper tutte le attività" (incluse Australia e Paesi Bassi). Ciò rappresenta un miglioramento significativo del margine EBITDA rettificato (come % del GTV) dal -3,2% nel secondo semestre 2021 al -1,9% nel primo semestre 2022 allo 0% nel secondo semestre 2022.La, guidata dall'espansione del margine di profitto lordo e dal controllo dei costi. Il margine EBITDA rettificato per l'anno fiscale 2022 (come % del GTV) dovrebbe ora essere di circa -1,0% per tutte le operazioni (incluse Australia e Paesi Bassi), migliore rispetto alla precedente previsione per un range tra -1,2 e -1,5%.La società ha dichiarato che il valore lordo delle transazioni deldei suoi ordini per le sue operazioni continue è aumentato del 6% a 1,8 miliardi di sterline, poiché l'inflazione dei prezzi degli articoli ha compensato un calo del 2% nel numero di ordini.

La società ha dichiarato che l'EBITDA rettificato dovrebbe continuare a migliorare nel 2023 e che il management fornirà una guidance per il 2023 in occasione della diffusione dei risultati dell'esercizio 2022 il 16 marzo 2023.

"Nonostante le, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di adattarci finanziariamente e di compiere continui progressi nel nostro percorso verso la redditività", ha detto il fondatore e CEO Will Shu.