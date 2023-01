Leonardo, contratto per vendita ulteriori 18 elicotteri all'Austria

Leonardo

(Teleborsa) -, big italiano della difesa, e il Segretariato Generale della Difesa-Direzione Nazionale degli Armamenti hanno firmato un contratto per esercitareper ulteriori elicotteri AW169M LUH destinati all'Austria. Il contratto, del, è stato firmato nell'ambito dell'emendamento all'Accordo G2G Italia-Austria firmato lo scorso dicembre 2022 e porta a 36 il numero complessivo di AW169M LUH per il Ministero della Difesa austriaco.Gli AW169M LUH saranno in grado di svolgerea supporto delle esigenze della difesa austriaca e della comunità nazionale come trasporto truppe, combattimento, protezione civile, risposta alle grandi emergenze, antincendio, soccorso in montagna e soccorso sanitario.