Leonardo, contratto per quattro radar di difesa balistica nel programma Michelangelo Dome

(Teleborsa) - Leonardo
, big italiano della difesa, compie un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo e la realizzazione delle tecnologie abilitanti del sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Dome
, siglando con la Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE), un contratto per lo sviluppo e la fornitura di quattro radar di nuova generazione
, progettati per contrastare minacce balistiche di lungo raggio (3000 km).
La firma dell'accordo con TELEDIFE rappresenta la seconda milestone, dalla presentazione ufficiale di fine novembre
, del sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Dome. L'intesa segue infatti il successo del primo lancio di qualifica del sistema missilistico italiano SAMP/T NG, effettuato all'inizio di dicembre, equipaggiato con il radar di ultimissima generazione Leonardo KRONOS Grand Mobile High Power.
I radar oggetto del contratto sono il Ground Based Radar (GBR)
e il Mobile Long Range Radar (MLRR)
. Tali radar, basati su una tecnologia completamente digitale di tipo AESA GaN (ovvero con antenna a scansione elettronica con componenti in Nitruro di Gallio) in grado di assicurare elevata efficienza e ampia portata di rilevamento, saranno in grado di garantire capacità di sorveglianza e rilevamento tempestivo della minaccia (early warning), identificazione e precisione di tracciamento, contribuendo all'aggiornamento in tempo reale del quadro tattico e fornendo dati mirati ai sistemi radar di controllo del fuoco (Fire Control Radars - FCR) collegati agli effettori, secondo i principi di architettura aperta e versatilità d'integrazione di tutti gli assetti in scenari multidominio, coerentemente con la filosofia progettuale e operativa alla base del Michelangelo Dome.