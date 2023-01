Procter & Gamble paga dazio con la trimestrale

Procter & Gamble

(Teleborsa) - Giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,71%, dopo aver annunciato ricavi e utili in calo nell'ultimo trimestre."Abbiamo ottenuto solidi risultati nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 in quello che continua ad essere un ambiente operativo e di costi molto difficile - ha affermato il CEO Jon Moeller - I progressi rispetto al nostro piano dall'anno fiscale fino ad oggi ci consentono di aumentare le nostre prospettive di crescita delle vendite per l'anno fiscale 2023 e di mantenere il nostro intervallo di riferimento per la crescita dell'EPS nonostante i significativi venti contrari".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 143,1 USD con prima area di resistenza vista a 145,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 141,8.