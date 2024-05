Wall Street cauta in attesa di verbali Fed e trimestrale Nvidia

Nvidia

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori cauti in attesa della pubblicazione, stasera, dei verbali dellarelativi all’ultima riunione del FOMC, dai quali cercheranno di capire le prossime mosse dell’istituto centrale in tema di tassi di interesse.C'è attesa anche per la trimestrale, sempre in serata, di, banco di prova per capire le richieste di intelligenza artificiale.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 39.827 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.318 punti. Pressoché invariato il(+0,14%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(-0,08%).