Procter & Gamble, ricavi e utili in calo nell'ultimo trimestre

Procter & Gamble

(Teleborsa) -(P&G), multinazionale americana di beni di largo consumo, ha registrato undeldell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 dicembre 2022) pari a 20,8 miliardi di dollari, in calo dell'1% rispetto all'anno precedente. Escludendo l'impatto dei cambi e delle acquisizioni e cessioni, le vendite organiche sono aumentate del 5%. L'è stato di 3,6 miliardi e glisono stati di 4 miliardi per il trimestre (-7%).L'è stato di 1,59 dollari, in calo del 4% rispetto all'EPS dell'anno precedente. Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,59 dollari su ricavi per 20,73 miliardi di dollari."Abbiamo ottenuto solidi risultati nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 in quello che continua ad essere un ambiente operativo e di costi molto difficile - ha affermato il- I progressi rispetto al nostro piano dall'anno fiscale fino ad oggi ci consentono di aumentare le nostre prospettive di crescita delle vendite per l'anno fiscale 2023 e di mantenere il nostro intervallo di riferimento per la crescita dell'EPS nonostante i".La società ha alzato le sue previsioni dinell'anno fiscale 2023 a un intervallo compreso tra il 4% e il 5% rispetto a un intervallo precedente compreso tra il 3% e il 5%. La società ha abbassato l'impatto stimato del cambio estero al 5% dal 6%.