Snam, confermato impegno per neutralità carbonica al 2040

Snam

(Teleborsa) - L'impegno diper il"resta solido anche in un, dettato dalle importanti variazioni di assetto industriale e dalle modifiche dei flussi di trasporto del gas nel paese". Lo si legge nel nuovo piano strategico 2022-2026 della società di infrastrutture energetiche, che prevede investimenti totali pari a 10 miliardi di euro (in aumento del 23% rispetto al piano 2021-2025).Nel corso del 2022, Snam afferma di aver intrapreso "azioni nell'immediato, per far fronte al nuovo scenario,".In particolare, è stato aggiornato il piano di, dando priorità ai macchinari che portano gas da Sud a Nord. Proseguiranno, inoltre, le azioni per ridurre le emissioni di metano (-43% nel 2022 rispetto al 2015, in linea con il piano e con gli obiettivi UNEP, United Nations Environment Programme) e: circa il 30% delle gare è stato assegnato tramite processi che hanno previsto criteri ESG e la maggior parte delle nostre partecipate estere ha già definito obiettivi di decarbonizzazione.Al 2026 Snam punta a unattraverso gli interventi di efficientamento energetico di Renovit, la produzione di biometano di BioEnerys (ed in futuro la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate attraverso l'idrogeno trasportato nella rete). Entro il 2025, si prevede che le emissioni evitate si moltiplicheranno per 7 passando da 70 ktons di CO2 evitate all'anno a circa 500 ktons.Complementare agli obiettivi collegati alla riduzione delle emissioni resta confermato l'impegno nelle altre dimensioni della sostenibilità che fanno parte dellae nell'azione attuata anche in collaborazione con lasulle dimensioni della Just Transition.