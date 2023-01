BG4SDGs – Time To Change: l'obiettivo di Guindani arriva nelle miniere della Colombia

Banca Generali

(Teleborsa) -, obiettivo numero 8 dell'A0, finisce nell'occhio della fotocamera del progetto, sviluppato daassieme al fotografo, per raccontare lo stato di avanzamento degli obiettivi SDGs..del progetto coinvolge, andando ad esplorare le criticità e gli sforzi dell’uomo per superare l’enormeindotta dall’occupazione in un Paese dalle straordinarie risorse naturali, campione di biodiversità ma anche di illegalità e. Al centro dell’attenzione leche, insieme al caffè, sono il simbolo di un Paese dove il 42% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e il 90% dell’estrazione del metallo prezioso avviene senza concessioni ufficiali.Negli anni, la ricerca dell’oro trasformatasi poi in, ha avuto e ha ancora oggi un. Sono 350.000 le persone che in Colombia svolgono lavori nel settore aurifero. A pagarne le conseguenze, oltre che gli abitanti, è anche l’ambiente, esposto a: sono cento le tonnellate del metallo tossico che ogni anno vengono disperse nell’ambiente ed inquinano il suolo e le falde acquifere, compromettendo la salute dei minatori e delle persone che vivono nei pressi delle miniere."Il lavoro di estrazione dell'oro eseguito in modo sostenibile, senza l'utilizzo di materie tossiche e altamente inquinanti, non può che migliorare le condizioni di vita dei minatori e anche di tutte le persone che vivono lungo i corsi di acqua, garantendo lo sviluppo locale e la crescita economica di queste comunità", afferma il fotografo, aggiungendo "è stato molto duro verificare che ancora a oggi oltre il 70% delle miniere utilizza il mercurio per estrarre il prezioso minerale, con grandissimi danni e conseguenze per l'ambiente circostante".Dal 2018, momento in cui la, le cose però stanno cambiando. Un’eccezione è rappresentata oggi da, l’iniziativa nata perdell’oro estratto senza l’utilizzo di mercurio e con modalità in armonia con la natura, gli abitanti e i lavoratori favorendo lo sviluppo sostenibile e contribuendo alla trasformazione della vita delle comunità minerarie. I produttori, oltre ad essere pagati per un prezzo equo, ricevono un premio in denaro, che possino reinvestire a favore di progetti dedicati all’uguaglianza di genere, all’ambiente o ai diritti umani.Presentato lo scorso 15 settembre 2021 a Milano, BG4SDGs – Time to Change proseguirà ora nei prossimi mesi al fine di approfondire tutti i 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Nella sua ricerca, Guindani spazierà oltre i confini italiani, accompagnato dall'antropologo Alberto Salza, che curerà i testi del progetto e suggerirà alcuni dei progetti da monitorare.