Kuroda (BoJ): continueremo con politica ultra-accomodante

(Teleborsa) - Le decisioni della"non sono state sbagliate e continueremo con la, per raggiungere in maniera sostenibile il nostro obiettivo di inflazione del 2%". Lo ha affermato il governatore Haruhiko Kuroda in un intervento al World Economic Forum di Davos.Kuroda ha difeso la decisione della banca centrale di ampliare la fascia di controllo della curva dei rendimenti a dicembre, sottolineando che la mossa è stata progettata per migliorare il"La nostrae che questo possa far raggiungere il nostro target di inflazione al 2% in modo stabile e sostenibile - ha spiegato - Ma dobbiamo aspettare".Il governatore ha affermato che l'attuale inflazione è guidata principalmente dall'e che è probabile che inizi a raffreddarsi dal prossimo mese.Stamattina l'Ufficio nazionale di statistica giapponese ha comunicato che l'inflazione ha registrato a dicembre 2022 una variazione pari a +4% su anno, mettendo a segno