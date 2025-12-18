Eventi e scadenze del 18 dicembre 2025

Giovedì 18/12/2025

Accenture

Banco di Desio e della Brianza

Blackberry

FedEx

Nike

Nike

Sesa

(Teleborsa) -- Inizia la riunione di politica monetaria- I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:30 -- Aula Magna Università Pontificia Agostiniana, Roma - Al Convegno parteciperanno, tra gli altri, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Presidente INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, e il Presidente INPS, Gabriele Fava14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:45 -- Pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche della BCE per l'area euro17:00 -- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena - Mediobanca- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea Straordinaria in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q2 FY26 Earnings call- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione semestrale al 31 ottobre 2025