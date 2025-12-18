Eventi e scadenze del 18 dicembre 2025

(Teleborsa) -
Giovedì 18/12/2025 Appuntamenti
: BOJ
- Inizia la riunione di politica monetaria Consiglio europeo
- I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività (da giovedì 18/12/2025 a venerdì 19/12/2025)
13:00 - BOE
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
14:15 - BCE
- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:30 - "Costruire il domani - Etica, Valori, Sostenibilità, Legalità"
- Aula Magna Università Pontificia Agostiniana, Roma - Al Convegno parteciperanno, tra gli altri, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Presidente INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, e il Presidente INPS, Gabriele Fava
14:45 - BCE
- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
15:45 - BCE
- Pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche della BCE per l'area euro
17:00 - Mps - Mediobanca, informativa Giorgetti
- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena - Mediobanca Aziende
: Accenture
- Risultati di periodo Banco di Desio e della Brianza
- Assemblea: Assemblea Straordinaria in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2025 Blackberry
- Risultati di periodo FedEx
- Risultati di periodo Nike
- Risultati di periodo: Q2 FY26 Earnings call Nike
- Risultati di periodo Sesa
