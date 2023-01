Generali, Cecchet: "Sfide HR sono cambiate: benessere al primo posto"

Generali Italia





(Teleborsa) - "Dopo la pandemia il contesto e le sfide HR sono cambiate profondamente, sia in generale che nel mondo assicurativo. Ad affermarlo è, Country Chief HR & Organization Officer di, intervenendo all', un evento organizzato da HRC community a Milano."La prima sfida è quella del- sottolinea Cecchet - quella dell'energia fisica e mentale dei nostri dipendenti, come possiamo accompagnarli nel loro percorso di vita sia lavorativa che personale".Il settore assicurativo è di fronte a sfide senza precedenti. In un contesto operativo così complesso, le grandi aziende stanno ponendo particolare attenzione al monitoraggio dei megatrend che presentano significative opportunità per creare valore nel tempo. La velocità alla quale si diffondono le innovazioni tecnologiche e la crescente digitalizzazione influenzano i comportamenti dei consumatori, modificando anche i processi operativi e le modalità di lavoro. Questo quadro ha ispirato la Strategia di Generali che oggi si concretizza in un impegno consolidato della Compagnia come, focalizzato sui clienti e sull'utilizzo innovativo dei dati."L'attenzione alla prevenzione e al welfare sono centrali in questa strategia, anche grazie a un polo dedicato di Health&Welfare e all'impegno di, la nostra società di welfare integrato che offre oltre 400 servizi, dalla salute alla sanità integrativa, ai flexible benefit. Generali Welion, si occupa, infatti di fornire soluzioni di welfare integrato sia ai nostri dipendenti che alle famiglie ed alle aziende. Questo vuol dire - prosegue Cecchet - avere accesso alle migliori cure mediche, avere la possibilità di usufruire delaccedendo a Benefit che riguardano il proprio benessere personale".In questo contesto Generali prosegue il proprio impegno investendo sulle persone. L'innovazione e l'evoluzione si fondano su una matrice culturale che presenta nuovi modi di lavorare, come l'innovativo modello, ormai parte della realtà e delle aspettative di dipendenti e clienti."Il", ha dichiarato Cecchet, "che oltre a processi e prodotti, significa anche investire in attività upskilling e reskilling dei nostri dipendenti, pensandoli in un'ottica completamente digitale"."Un altro Trend, che c'era già prima e rimane fondamentale, è quello dellache si inserisce anche nella capacità di, che sono diversi da quelli del passato, ma ancora più importanti per le aziende", ha concluso la manager di Generali.