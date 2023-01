GVS, Berenberg avvia copertura con Buy e TP a 7,5 euro

GVS

(Teleborsa) - Berenberg hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety. Ilè stato fissato aper azione, mentre ilsul titolo è "".Gli analisti sottolineano che GVS beneficia di unall'interno del mercato della filtrazione in quanto, a differenza dei suoi concorrenti, si concentra suall'interno di mercati che sono: resilienti ai cicli economici - in particolare sanità, scienze della vita e salute e sicurezza - e che beneficiano di un costante crescita sottostante nel corso degli anni; beneficiari diretti della transizione energetica, vale a dire energia e mobilità.Nella ricerca viene sottolineato che negli anni GVS ha consolidato la propria leadership costruendo uncaratterizzato da un elevato grado di innovazione, un ampio portafoglio di soluzioni (GVS produce la più ampia gamma di membrane microporose al mondo), una solida reputazione e rapporti di lungo termine con i clienti.Un upside ulteriore potrebbe arrivare dalle acquisizioni, in quantodi GVS, con un solido track record di 17 acquisizioni completate nel periodo 2009-22. "Dopo un periodo di integrazione M&A (necessario anche per rafforzare il bilancio), GVS potrebbe continuare il suodi mercato in futuro, aggiungendo nuove tecnologie, espandendosi in nuove regioni e creando valore aggiunto per gli azionisti", sottolinea Berenberg.Gli analisti stimano per il 2022per 383 milioni di euro, undi 77 milioni di euro e undi 30 milioni di euro. Questi dati dovrebbero crescere nel 2023, rispettivamente, a 460 milioni di euro, 97 milioni di euro e 34 milioni di euro. Le attese per il 2024 sono di ricavi per 492 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 120 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 53 milioni di euro.