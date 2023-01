Balcani occidentali, Savino (MEF): aprire sede operativa BEI a Trieste per supportare investimenti e sviluppo

(Teleborsa) - “Negli ultimi anni si è più volte parlato dell’opportunità di aprire una sede operativa della, per supportare gli investimenti e lo sviluppo economico nell'area del Mediterraneo e dei. L’ho fatto io qualche anno fa. Lo ha fatto – prima di diventare Ministro degli Esteri – anche il Presidente Tajani. Raggiungere questo risultato rappresenterebbe un importante passo verso lodella regione, attraverso l'incremento degli investimenti e l'accesso ai finanziamenti per le imprese locali". Così, Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, aprendo la conferenza nazionale “L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione”, organizzata a Trieste dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui ha inviato un videomessaggio anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni "Resto convinta della bontà di questa– ha affermato Savino –, e mi auguro che si possa attivare l’iter e le interlocuzioni necessarie, coinvolgendo – assieme al Governo - lae la”. “Nell’ambito di questo partenariato economico le, a cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze partecipa in qualità di azionista, e l’Unione Europea possono servire come ulteriori strumenti per cogliere queste opportunità. Le Banche Multilaterali di Sviluppo dispongono diadeguati a intervenire a più livelli, sia finanziando grandi– ad esempio completando le grandi reti pan-europee ferroviarie, stradali e digitali – sia per sostenere le PMI che nei Balcani, come in Italia, costituiscono l’ossatura del sistema economico", ha aggiunto."In quest’ottica vorrei ricordare l’istituzione del Gruppo di Lavoro sulleofferte dalle Banche Multilaterali di Sviluppo, co-presieduto dale dal, che nel corso dell’anno ha posto in essere azioni concrete su settori e paesi prioritari, che possono essere facilmente replicate nell’area dei Balcani. Il nostro Ministero ha sempre sostenuto e facilitato il coordinamento tra le istituzioni multilaterali – cercando di evitare sovrapposizioni o competizioni – favorendo una collaborazione adatta alle specificità e expertise di ciascuna Banca", ha sottolineato la Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze."Vorrei ricordare, inoltre, il forte, sia diretto sia attraverso l’operato delle Banche Multilaterali, al processo di adesione all’Unione europea dei paesi dei Balcani occidentali. Attenzione che si concretizza attraverso(come i corridoi europei), ma anche attraverso l’, ad esempio promuovendo l’adozione di standard comuni per le infrastrutture e per i processi di procurement. Proprio nei giorni scorsi, dopo il conferimento delle deleghe, ho avviato con la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, che oggi è rappresentata dalla sua Divisione per i Balcani Occidentali, un primo confronto sulle opportunità di intervento e sviluppo. Cosa che intendo fare anche con la BERS, la, la Banca Mondiale e le Subsidiary Banks”, ha concluso Savino.