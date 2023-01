Lockheed Martin, poco appeal su delusione outlook

Lockheed Martin

S&P 100

Lockheed Martin

S&P 100

Lockheed Martin

(Teleborsa) - Seduta fiacca per, che passa di mano con un trascurabile +0,14% dopo aver annunciato trimestrale sopra le attese degli analisti, ma l'outlook è risultato deludente."La chiusura dell'anno di Lockheed Martin più forte del previsto ha dimostrato l'affidabilità e la resilienza dell'azienda nel far fronte agli impegni in ambienti difficili, guidando al contempo i progressi critici della sicurezza del settore per la nostra nazione e i nostri alleati", ha dichiarato l'amministratore delegato James Taiclet.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 436,7 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 448 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 431,6.