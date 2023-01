Antares Vision, Alberto Grignolo entra in CdA

Antares Vision

Cellularline

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha. La nomina segue le dimissioni Marco Claudio Vitale, arrivate lo scorso dicembre Grignolo resterà. Il consigliere è stato anche nominato presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità della Società, nonché membro del Comitato Nomine e Remunerazione della stessa.Attualmenteperdi gruppi europei leader in ambito retail, fashion e piattaforme digitali globali, Grignolo ha collaborato con operatori Private Equity in alcune delle più rilevanti transazioni e-commerce degli ultimi anni. Oltre a essere co-fondatore di Encelado Ventures lnvestment Club, ricoprein alcune società quali Miroglio Fashion Group,, Etro e Telepass.Ha(poi diventato Yoox Net-a-Porter Group), dove ha ricoperto ruoli chiave: per quasi dieci anni ha avuto la responsabilità dello sviluppo commerciale, successivamente ampliando il suo operato a General Manager per poi diventare nel 2016 il Chief Operating Officer del Gruppo, ruolo ricoperto sino a ottobre 2018.